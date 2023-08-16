Озерицкий Дмитрий Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озерицкий Дмитрий Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1912

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Озерицкий Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Немиро Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Озерицкая Анна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Озерицкая Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Озерицкая Анна Николаевна

Смерть
Около 1912
В справочнике «Весь Петербург 1915» жена указана как вдова почетного гражданина
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