Озерицкий Дмитрий Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1912
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Озерицкий Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Немиро Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Озерицкая Анна Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Озерицкая Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Озерицкая Анна Николаевна
Смерть
Около 1912
В справочнике «Весь Петербург 1915» жена указана как вдова почетного гражданина