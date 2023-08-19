Шишман Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Шишман Степан Фомич
Мать: Шишман Варвара Саввична
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шишман Василий Николаевич
Мать ребёнка: Шишман Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Шишман Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Шишман Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Неонила Николаевна
Мать ребёнка: Шишман Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишман Вера Васильевна
Смерть
Неизвестно