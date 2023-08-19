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Шишман Николай Степанович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Шишман Степан Фомич

Мать: Шишман Варвара Саввична

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шишман Василий Николаевич

Мать ребёнка: Шишман Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Шишман Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Шишман Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Шишман Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Неонила Николаевна

Мать ребёнка: Шишман Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишман Вера Васильевна

Смерть
Неизвестно
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