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Работнов Николай Семёнович

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

09.03.1936

Дата смерти

28.10.2006

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соснина Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Работнова Флора Александровна

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Растопчина Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Работнова Флора Александровна

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Работнова Флора Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Физик-ядерщик
Место жительства
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Смерть
28.10.2006
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
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