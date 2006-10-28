Работнов Николай Семёнович
Место рождения
Дата рождения09.03.1936
Дата смерти28.10.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соснина Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Работнова Флора Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Растопчина Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Работнова Флора Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Физик-ядерщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.10.2006