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Шушкин Александр Никанорович

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Место рождения

Поливановка, Саратовский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

29.01.1925

Дата смерти

05.07.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1925

Отец: не указан

Мать: Шушкина Дарья Васильевна

Поливановка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парникова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Шушкина Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Шушкина Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Мать ребёнка: Шушкина Мария Никифоровна

Поливановка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Мать ребёнка: Шушкина Мария Никифоровна

Поливановка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушкина Мария Никифоровна

Смерть
05.07.2005
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