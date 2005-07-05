Шушкин Александр Никанорович
Место рождения
Дата рождения29.01.1925
Дата смерти05.07.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1925
Отец: не указан
Мать: Шушкина Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парникова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Шушкина Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Шушкина Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шушкина Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шушкина Мария Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.2005