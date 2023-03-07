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Слоева Людмила Александровна

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Место рождения

Харитоновский-Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

13.03.1909 ст.

Дата смерти

21.09.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
13.03.1909 ст.

Отец: Слоев Александр Михайлович

Мать: Слоева Евстолия Павловна

Харитоновский-Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Крестил священник Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Павел Кириков, дед новорожденной. Восприемница: Агриппина Павловна Кирикова.
Смерть
21.09.1909 ст.
Харитоновский-Николаевский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
От скарлатины. Погребена на приходском кладбище священником Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Павлом Кириковым.
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