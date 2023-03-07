Слоева Людмила Александровна
Место рождения
Дата рождения13.03.1909 ст.
Дата смерти21.09.1909 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1909 ст.
Крестил священник Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Павел Кириков, дед новорожденной. Восприемница: Агриппина Павловна Кирикова.
Смерть
21.09.1909 ст.
От скарлатины. Погребена на приходском кладбище священником Михаило-Архангельской Верхвологодской церкви Павлом Кириковым.