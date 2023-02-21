Супроновчик Татьяна Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супроновчик Татьяна Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Супроновчик Тит Савонов

Отец ребёнка: Супроновчик Савон (Супрон) (Самойлов)

Рождение ребёнка
1785

Сын: Супроновчик Иван Савонов

Отец ребёнка: Супроновчик Савон (Супрон) (Самойлов)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Супроновчик Савон (Супрон) (Самойлов)

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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