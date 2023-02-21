Супроновчик Татьяна Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Супроновчик Савон (Супрон) (Самойлов)
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Супроновчик Савон (Супрон) (Самойлов)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно