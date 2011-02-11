Николай Федорович
Место рожденияС. Литвиновичи Кролевецкий (Путивльский )р-он Сумская область
Дата рождения16.07.1935
Дата смерти11.02.2011
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1935
Отец: Самченко Федор Семенович
Мать: Софья Андреевна
С. Литвиновичи Кролевецкий (Путивльский )р-он Сумская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.02.2011