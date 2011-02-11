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Николай Федорович

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Место рождения

С. Литвиновичи Кролевецкий (Путивльский )р-он Сумская область

Дата рождения

16.07.1935

Дата смерти

11.02.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1935

Отец: Самченко Федор Семенович

Мать: Софья Андреевна

С. Литвиновичи Кролевецкий (Путивльский )р-он Сумская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.02.2011
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