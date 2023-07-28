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Колосова (Павлова) Наталья Николаевна
Колосова (Павлова) Наталья Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.01.1947
Пол
Женский
Отец
Павлов - Мальченко Николай Павлович
Мать
Павлова Наталия Лукинична
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
02.01.1947
Отец:
Павлов - Мальченко Николай Павлович
Мать:
Павлова Наталия Лукинична
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