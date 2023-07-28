Колосова (Павлова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Павлова) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1947

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1947

Отец: Павлов - Мальченко Николай Павлович

Мать: Павлова Наталия Лукинична

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