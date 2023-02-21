(Зуева) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зуева) Елена Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

1949 г.р.

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1984

Отец: Зуев Анатолий Константинович

Мать: Зуева Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
20.11.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.09.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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