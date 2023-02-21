(Зуева) Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1984
ПолЖенский
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1984
Рождение ребёнка
20.11.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.09.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан