Параскева Евстегнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Евстегнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Прохор Зотович

Отец ребёнка: Зот Иванович

Митино, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ирина Зотовна

Отец ребёнка: Зот Иванович

Митино, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Любцева Анисья Зотовна

Отец ребёнка: Зот Иванович

Митино, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Зотовна

Отец ребёнка: Зот Иванович

Митино, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Пелагея Зотовна

Отец ребёнка: Зот Иванович

Митино, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зот Иванович

Смерть
Неизвестно
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