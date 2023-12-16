Параскева Евстегнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Прохор Зотович
Отец ребёнка: Зот Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ирина Зотовна
Отец ребёнка: Зот Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Любцева Анисья Зотовна
Отец ребёнка: Зот Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Зотовна
Отец ребёнка: Зот Иванович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Пелагея Зотовна
Отец ребёнка: Зот Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зот Иванович
Смерть
Неизвестно