Бойко Ульяна Дмитриевна
Место рожденияпредположительно Полтавская губерния
Дата рожденияВычислено 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Вычислено 1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
предположительно Полтавская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1907
Отец ребёнка: Бойко Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боскина Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Бойко Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселёва Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Бойко Григорий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно