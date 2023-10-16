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Бойко Ульяна Дмитриевна

Место рождения

предположительно Полтавская губерния

Дата рождения

Вычислено 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

предположительно Полтавская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1907

Сын: Бойко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Бойко Григорий Фёдорович

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боскина Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Бойко Григорий Фёдорович

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселёва Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Бойко Григорий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Григорий Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
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