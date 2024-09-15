Феодора Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти30.11.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калмацуй Иустин
Рождение ребёнка
1901
Сын: Калмацуй Филипп
Отец ребёнка: Калмацуй Иустин
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Калмацуй) Федосия
Отец ребёнка: Калмацуй Иустин
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Калмацуй Иустин
Рождение ребёнка
20.09.1910
Сын: Калмацуй Димитрий
Отец ребёнка: Калмацуй Иустин
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Кишинев
Смерть
30.11.1910