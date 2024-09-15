Феодора Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

30.11.1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмацуй Иустин

Рождение ребёнка
1901

Сын: Калмацуй Филипп

Отец ребёнка: Калмацуй Иустин

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Калмацуй) Федосия

Отец ребёнка: Калмацуй Иустин

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Калмацуй Иустин

Рождение ребёнка
20.09.1910

Сын: Калмацуй Димитрий

Отец ребёнка: Калмацуй Иустин

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Кишинев
Смерть
30.11.1910

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