Рай Станислав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1962
Отец: Рай Николай Васильевич
Мать: Рай Галина Тарасовна
Рождение ребёнка
03.02.1987
Дочь: Мжачих Дарья Станиславовна
Мать ребёнка: Рай Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
27.03.1994
Дочь: Рай Надежда Станиславовна
Мать ребёнка: Рай Любовь Владимировна
Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рай Любовь Владимировна