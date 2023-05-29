Рай Станислав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рай Станислав Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1962

Отец: Рай Николай Васильевич

Мать: Рай Галина Тарасовна

Рождение ребёнка
03.02.1987

Дочь: Мжачих Дарья Станиславовна

Мать ребёнка: Рай Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
27.03.1994

Дочь: Рай Надежда Станиславовна

Мать ребёнка: Рай Любовь Владимировна

Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рай Любовь Владимировна

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