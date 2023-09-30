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Гринкевич Владимир Устинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1941

Дата смерти

09.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1941

Отец: Гринкевич Устин

Мать: Гринкевич Запорожская Надежда Севастьяновна

Рождение ребёнка
01.11.1966

Дочь: Гринкевич Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Витушкина Клавдия Игнатьевна

Рождение ребёнка
07.05.1970

Сын: Гринкевич Александр Владимирович

Мать ребёнка: Витушкина Клавдия Игнатьевна

Смерть
09.07.1993
Можуга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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