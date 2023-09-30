Гринкевич Владимир Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1941
Дата смерти09.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1941
Рождение ребёнка
01.11.1966
Дочь: Гринкевич Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Витушкина Клавдия Игнатьевна
Рождение ребёнка
07.05.1970
Сын: Гринкевич Александр Владимирович
Мать ребёнка: Витушкина Клавдия Игнатьевна
Смерть
09.07.1993
Можуга, Коношский муниципальный район, Архангельская область