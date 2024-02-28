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Ерошенок Никандр Ерофеевич

Место рождения

Лопатово, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

23.09.1844

Дата смерти

31.07.1899

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1844

Отец: Ерофей

Мать: не указана

Лопатово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.05.1874

Сын: Ерофеев Федот Никандрович

Мать ребёнка: Ерошонок Елена Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерофеева Агриппина Никандровна

Мать ребёнка: Ерошонок Елена Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерофеев Иосиф Никандрович

Мать ребёнка: Ерошонок Елена Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерофеев Павел Никандрович

Мать ребёнка: Ерошонок Елена Игнатьевна

Смерть
31.07.1899
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