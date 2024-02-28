Ерошенок Никандр Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1844
Дата смерти31.07.1899
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1844
Отец: Ерофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1874
Сын: Ерофеев Федот Никандрович
Мать ребёнка: Ерошонок Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерофеева Агриппина Никандровна
Мать ребёнка: Ерошонок Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерофеев Иосиф Никандрович
Мать ребёнка: Ерошонок Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерофеев Павел Никандрович
Мать ребёнка: Ерошонок Елена Игнатьевна
Смерть
31.07.1899