Базуева Анисья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1931
Дочь: Базуева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Базуев Иван Родонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипицын Александр Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Базуев Иван Иванович
Отец ребёнка: Базуев Иван Родонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Базуев Иван Родонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лодыгина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Базуев Иван Родонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тиунова Антонида Ивановна
Отец ребёнка: Базуев Иван Родонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Базуева Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Базуев Иван Родонович
Смерть
Неизвестно