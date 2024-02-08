Базуева Анисья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базуева Анисья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1931

Дочь: Базуева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Базуев Иван Родонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипицын Александр Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипицын Петр Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базуев Иван Иванович

Отец ребёнка: Базуев Иван Родонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базуев Николай Иванович

Отец ребёнка: Базуев Иван Родонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лодыгина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Базуев Иван Родонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тиунова Антонида Ивановна

Отец ребёнка: Базуев Иван Родонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базуева Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Базуев Иван Родонович

Смерть
Неизвестно
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