Тужиков Сергей
Место рождения
Дата рождения23.07.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1961
Отец: Тужиков Виктор
Мать: Тужикова Елена
Бракосочетание
23.07.1983
Жена: Тужикова Галина
Рождение ребёнка
12.04.1984
Сын: Тужиков Андрей
Мать ребёнка: Тужикова Галина
Рождение ребёнка
03.05.1985
Сын: Тужиков Роман
Мать ребёнка: Тужикова Галина
Рождение ребёнка
10.11.1990
Дочь: Попова Ксения
Мать ребёнка: Тужикова Галина
Рождение ребёнка
23.02.1993
Сын: Тужиков Александр
Мать ребёнка: Тужикова Галина
Рождение ребёнка
18.07.1994
Дочь: Чернышева Ирина
Мать ребёнка: Тужикова Галина