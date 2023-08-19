Тужиков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТужиков Сергей

Тужиков Сергей

avatar

Место рождения

Елизаветино, Читинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

23.07.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1961

Отец: Тужиков Виктор

Мать: Тужикова Елена

Елизаветино, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
23.07.1983

Жена: Тужикова Галина

Елизаветино, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
12.04.1984

Сын: Тужиков Андрей

Мать ребёнка: Тужикова Галина

Новая Брянь, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
03.05.1985

Сын: Тужиков Роман

Мать ребёнка: Тужикова Галина

Новая Брянь, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
10.11.1990

Дочь: Попова Ксения

Мать ребёнка: Тужикова Галина

Елизаветино, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.02.1993

Сын: Тужиков Александр

Мать ребёнка: Тужикова Галина

Елизаветино, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.07.1994

Дочь: Чернышева Ирина

Мать ребёнка: Тужикова Галина

Елизаветино, Читинский муниципальный район, Забайкальский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close