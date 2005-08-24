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Рыбкин Артем Владиславович

Место рождения

Северобайкальск, город Северобайкальск, Республика Бурятия

Дата рождения

24.08.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2005

Отец: Рыбкин Владислав Викторович

Мать: Рыбкина Оксана Александровна

Северобайкальск, город Северобайкальск, Республика Бурятия
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