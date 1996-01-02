Гордеева Юлия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева Юлия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1996

Отец: Гордеев Владимир Александрович

Мать: Агафонова Наталья Владимировна

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