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Гордеева Юлия Владимировна
Гордеева Юлия Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.01.1996
Пол
Женский
Отец
Гордеев Владимир Александрович
1974 г.р.
Мать
Агафонова Наталья Владимировна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1996
Отец:
Гордеев Владимир Александрович
Мать:
Агафонова Наталья Владимировна
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