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Шестак Инна Степановна
Шестак Инна Степановна
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Место рождения
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Дата рождения
22.?.1936
Дата смерти
13.?.2022
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.?.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
13.?.2022
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
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