Шестак Инна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестак Инна Степановна

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

22.?.1936

Дата смерти

13.?.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
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Место
Комментарий
Рождение
22.?.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
13.?.2022
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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