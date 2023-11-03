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Ненилин Михаил Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Ненилин Василий Стефанов

Мать: Ненилина Дарья Дмитриева

Бракосочетание
11.01.1854

Жена: Ненилина Акилина Петрова

М. 24 Ж. 21
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Ненилин Иван Михайлов

Мать ребёнка: Ненилина Акилина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Акилина Михайлова

Мать ребёнка: Ненилина Акилина Петрова

Рождение ребёнка
21.05.1873

Сын: Ненилин Константин Михайлов

Мать ребёнка: Ненилина Акилина Петрова

Смерть
Неизвестно
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