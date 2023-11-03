Ненилин Михаил Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Ненилин Василий Стефанов
Мать: Ненилина Дарья Дмитриева
Бракосочетание
11.01.1854
Жена: Ненилина Акилина Петрова
М. 24 Ж. 21
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Ненилина Акилина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Акилина Михайлова
Мать ребёнка: Ненилина Акилина Петрова
Рождение ребёнка
21.05.1873
Сын: Ненилин Константин Михайлов
Мать ребёнка: Ненилина Акилина Петрова
Смерть
Неизвестно