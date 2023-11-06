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Вера Александрова
Вера Александрова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1820
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Александр Мартинов
1788 г.р.
Мать
Федосья Иванова
1794 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец:
Александр Мартинов
Мать:
Федосья Иванова
Смерть
Неизвестно
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