Соломахина (Соломахина) Прасковья Мириновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Степанида Федоровна
Отец ребёнка: Соломахин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Василиса Федоровна
Отец ребёнка: Соломахин Федор Иванович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Соломахин Федор Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1807
Дочь: Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Соломахин Федор Иванович
Рождение ребёнка
30.04.1810
Отец ребёнка: Соломахин Федор Иванович
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
крестные Фёдор Партной и Настасия Иванова