Соломахина (Соломахина) Прасковья Мириновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломахина (Соломахина) Прасковья Мириновна

Соломахина (Соломахина) Прасковья Мириновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Степанида Федоровна

Отец ребёнка: Соломахин Федор Иванович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Соломахин Федор Иванович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Соломахин Федор Иванович

Рождение ребёнка
09.11.1807

Дочь: Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Соломахин Федор Иванович

Рождение ребёнка
30.04.1810

Сын: Соломахин Яков Федорович

Отец ребёнка: Соломахин Федор Иванович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
крестные Фёдор Партной и Настасия Иванова
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close