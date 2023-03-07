Садыкова Бибиасма Миннеуголь кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыкова Бибиасма Миннеуголь кызы

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1899

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1924

Сын: Садыков Мингали Хайдар улы

Отец ребёнка: Садыков Хайдар Садык улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.02.1926

Сын: Садыков Минсагир Хайдар улы

Отец ребёнка: Садыков Хайдар Садык улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.01.1928

Сын: Садыков Минтагир Хайдар улы

Отец ребёнка: Садыков Хайдар Садык улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1930

Сын: Садыков Гумер Хайдар улы

Отец ребёнка: Садыков Хайдар Садык улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1931

Дочь: Садыкова Халида Хайдар кызы

Отец ребёнка: Садыков Хайдар Садык улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.1934

Сын: Садыков Гасыйм Хайдар улы

Отец ребёнка: Садыков Хайдар Садык улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.1937

Дочь: Садыкова Рахимя Хайдар кызы

Отец ребёнка: Садыков Хайдар Садык улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1940

Сын: Садыков Гусман Хайдар улы

Отец ребёнка: Садыков Хайдар Садык улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.09.1943

Дочь: Садыкова Минжаухар Хайдар кызы

Отец ребёнка: Садыков Хайдар Садык улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Хайдар Садык улы

Смерть
1981
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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