Садыкова Бибиасма Миннеуголь кызы
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1924
Сын: Садыков Мингали Хайдар улы
Отец ребёнка: Садыков Хайдар Садык улы
Рождение ребёнка
21.02.1926
Сын: Садыков Минсагир Хайдар улы
Отец ребёнка: Садыков Хайдар Садык улы
Рождение ребёнка
31.01.1928
Сын: Садыков Минтагир Хайдар улы
Отец ребёнка: Садыков Хайдар Садык улы
Рождение ребёнка
15.01.1930
Отец ребёнка: Садыков Хайдар Садык улы
Рождение ребёнка
01.02.1931
Дочь: Садыкова Халида Хайдар кызы
Отец ребёнка: Садыков Хайдар Садык улы
Рождение ребёнка
16.09.1934
Сын: Садыков Гасыйм Хайдар улы
Отец ребёнка: Садыков Хайдар Садык улы
Рождение ребёнка
30.03.1937
Дочь: Садыкова Рахимя Хайдар кызы
Отец ребёнка: Садыков Хайдар Садык улы
Рождение ребёнка
21.01.1940
Сын: Садыков Гусман Хайдар улы
Отец ребёнка: Садыков Хайдар Садык улы
Рождение ребёнка
27.09.1943
Дочь: Садыкова Минжаухар Хайдар кызы
Отец ребёнка: Садыков Хайдар Садык улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981