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Трофимов Игорь Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1955

Дата смерти

05.05.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1954 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1955

Отец: Трофимов Анатолий Тимофеевич

Мать: Трофимова Валентина

Бракосочетание
12.10.1979

Жена: Трофимова Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
03.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трофимова Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
24.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трофимова Любовь Владимировна

Смерть
05.05.2018
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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