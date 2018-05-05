Трофимов Игорь Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1955
Дата смерти05.05.2018
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1955
Отец: Трофимов Анатолий Тимофеевич
Мать: Трофимова Валентина
Бракосочетание
12.10.1979
Рождение ребёнка
03.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трофимова Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
24.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трофимова Любовь Владимировна
Смерть
05.05.2018
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область