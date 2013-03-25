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Багмет Юрий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1950

Дата смерти

25.03.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1950

Отец: Багмет Григорий Кузьмич

Мать: Багмет Надежда

Рождение ребёнка
26.01.1976

Дочь: Непша Лидия Юрьевна

Мать ребёнка: Багмет Лидия Петровна

Рождение ребёнка
28.05.1982

Сын: Багмет Григорий Юрьевич

Мать ребёнка: Багмет Лидия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багмет Лидия Петровна

Смерть
25.03.2013
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