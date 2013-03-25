Багмет Юрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1950
Дата смерти25.03.2013
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1950
Отец: Багмет Григорий Кузьмич
Мать: Багмет Надежда
Рождение ребёнка
26.01.1976
Дочь: Непша Лидия Юрьевна
Мать ребёнка: Багмет Лидия Петровна
Рождение ребёнка
28.05.1982
Мать ребёнка: Багмет Лидия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багмет Лидия Петровна
Смерть
25.03.2013