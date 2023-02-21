Лондоренко Надежда Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лондоренко Надежда Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1947

Отец: Лондоренко Кузьма

Мать: Лондоренко Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернуха Олег Викторович

Отец ребёнка: Чернуха Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернуха Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Чернуха Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернуха Виктор

Смерть
Неизвестно
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