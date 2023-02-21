Лондоренко Надежда Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1947
Отец: Лондоренко Кузьма
Мать: Лондоренко Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чернуха Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернуха Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Чернуха Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернуха Виктор
Смерть
Неизвестно