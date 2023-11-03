Гадельшин Азат Айратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадельшин Азат Айратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1979

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1979

Отец: Гадельшин Айрат Миратович

Мать: Гадельшина Асия Асхатовна

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