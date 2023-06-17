Орияков Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орияков Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1976

Отец: не указан

Мать: Ориякова Алевтина Ивановна

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