Сапелкин Макар Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапелкин Макар Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сапелкин Иван Федорович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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