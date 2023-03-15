Архипова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Юрий

Малые Подосинки, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1952

Сын: Архипов Виктор

Отец ребёнка: Архипов Юрий

Малые Подосинки, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Юрий

Смерть
Неизвестно
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