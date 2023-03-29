Музалевский Михаил Иванович
Место рожденияРомановка, Калужская волость, Новоузенский уезд, Самарская губерния
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Романовка, Калужская волость, Новоузенский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1881
Сын: Музалевский Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Музалевская Прасковья
Романовка, Калужская волость, Новоузенский уезд, Самарская губерния
Смерть
Неизвестно