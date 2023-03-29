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Музалевский Михаил Иванович

Место рождения

Романовка, Калужская волость, Новоузенский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Музалевский Иван Афанасьевич

Мать: Музалевская Дарья Козьминична

Романовка, Калужская волость, Новоузенский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1881

Сын: Музалевский Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Музалевская Прасковья

Романовка, Калужская волость, Новоузенский уезд, Самарская губерния
Смерть
Неизвестно
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