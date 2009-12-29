Просолупов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПросолупов Юрий

Просолупов Юрий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1946

Дата смерти

29.12.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1946

Отец: Просолупов Василий

Мать: Мария

Рождение ребёнка
22.07.1967

Сын: Просолупов Эдуард

Мать ребёнка: Просолупова Галина

Бракосочетание
23.?.1967

Жена: Просолупова Галина

г. Пермь
Рождение ребёнка
10.09.1968

Дочь: Демина Наталья

Мать ребёнка: Просолупова Галина

Россия
Смерть
29.12.2009
Причина смерти: Болезнь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close