Просолупов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1946
Дата смерти29.12.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1946
Отец: Просолупов Василий
Мать: Мария
Рождение ребёнка
22.07.1967
Сын: Просолупов Эдуард
Мать ребёнка: Просолупова Галина
Бракосочетание
23.?.1967
Жена: Просолупова Галина
г. Пермь
Рождение ребёнка
10.09.1968
Дочь: Демина Наталья
Мать ребёнка: Просолупова Галина
Россия
Смерть
29.12.2009
Причина смерти: Болезнь