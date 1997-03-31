Черкасец Николай Илларионович (Иларионович)
Место рожденияс. Мещерское, Подольский уезд, Московская губерния, Российская Империя
Дата рождения01.07.1916
Дата смерти31.03.1997
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1916
с. Мещерское, Подольский уезд, Московская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
08.01.1947
Антроповский сельсовет, Лопасненский район, Московская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
29.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черкасец (Артемьева) Антонина (Антонида) Михайловна
с. Троицкое, Антроповский сельсовет, Лопасненский район, Московская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
07.08.1955
Дочь: (Черкасец (Cherkasets)) Татьяна Николаевна (Tatyana)
Мать ребёнка: Черкасец (Артемьева) Антонина (Антонида) Михайловна
с. Троицкое, Чеховский район, Московская область, Российская Федерация
Смерть
31.03.1997
с. Троицкое, Антроповский сельсовет, Лопасненский район, Московская область, РСФСР, СССР