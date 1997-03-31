Черкасец Николай Илларионович (Иларионович) 01.07.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черкасец Николай Илларионович (Иларионович)

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Место рождения

с. Мещерское, Подольский уезд, Московская губерния, Российская Империя

Дата рождения

01.07.1916

Дата смерти

31.03.1997

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1916

Отец: Черкасец Илларион Андреевич

Мать: Черкасец (Титова) Татьяна Петровна

с. Мещерское, Подольский уезд, Московская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
08.01.1947

Жена: Черкасец (Артемьева) Антонина (Антонида) Михайловна

Антроповский сельсовет, Лопасненский район, Московская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
29.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкасец (Артемьева) Антонина (Антонида) Михайловна

с. Троицкое, Антроповский сельсовет, Лопасненский район, Московская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
07.08.1955

Дочь: (Черкасец (Cherkasets)) Татьяна Николаевна (Tatyana)

Мать ребёнка: Черкасец (Артемьева) Антонина (Антонида) Михайловна

с. Троицкое, Чеховский район, Московская область, Российская Федерация
Смерть
31.03.1997
с. Троицкое, Антроповский сельсовет, Лопасненский район, Московская область, РСФСР, СССР

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