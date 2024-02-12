Цвентух (Московец) Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
С 29.04.1970
Рождение ребёнка
10.03.1979
Сын: Цвентух Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Цвентух Виктор Константинович
Рождение ребёнка
11.01.1985
Сын: Цвентух Константин Викторович
Отец ребёнка: Цвентух Виктор Константинович
Рождение ребёнка
06.04.1994
Отец ребёнка: Цвентух Виктор Константинович
Бракосочетание
С 05.05.2010 по Неизвестно