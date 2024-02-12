Цвентух (Московец) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цвентух (Московец) Юлия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Московец Иван Павлович

Мать: Московец (Золотухина) Ольга Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
С 29.04.1970

Муж: Цвентух Виктор Константинович

Рождение ребёнка
10.03.1979

Сын: Цвентух Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Цвентух Виктор Константинович

Рождение ребёнка
11.01.1985

Сын: Цвентух Константин Викторович

Отец ребёнка: Цвентух Виктор Константинович

Рождение ребёнка
06.04.1994

Сын: Цвентух Иван Викторович

Отец ребёнка: Цвентух Виктор Константинович

Бракосочетание
С 05.05.2010 по Неизвестно

Муж: Проценко Тарас Анатольевич

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