Иевлева (Дружинина) Наталья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Иевлев Андрей Афанасьев
Бракосочетание
До 1760
Рождение ребёнка
1768
Сын: Иевлев Петр Андреев
Отец ребёнка: Иевлев Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Иевлев Андрей Афанасьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно