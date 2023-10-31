Иевлева (Дружинина) Наталья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева (Дружинина) Наталья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Иевлев Андрей Афанасьев

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1760

Муж: Иевлев Андрей Афанасьев

Рождение ребёнка
1768

Сын: Иевлев Петр Андреев

Отец ребёнка: Иевлев Андрей Афанасьев

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Иевлев Григорий Андреев

Отец ребёнка: Иевлев Андрей Афанасьев

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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