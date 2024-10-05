Вышнеградский Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения22.04.1893 ст.
Дата смерти29.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1893 ст.
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Композитор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайден (Маркова) Люсиль
Упоминание
Неизвестно
Ассоциация Ивана Вышнеградского
Упоминание
Неизвестно
Википедия - Вышнеградский И. Ал.
Крещение
22.05.1893 ст.
Восприемники: Иван Яковлевич Савич, Варвара Федоровна Вышнеградская (Доброчеева)
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
19.02.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Бенуа) Елена Александровна
Развод
1925
Смерть
29.09.1979
Похороны
После 29.09.1979