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Вышнеградский Иван Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.04.1893 ст.

Дата смерти

29.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1893 ст.

Отец: Вышнеградский Александр Иванович

Мать: Савич-Вышнеградская (Савич) Софья Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Композитор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайден (Маркова) Люсиль

Упоминание
Неизвестно
Ассоциация Ивана Вышнеградского
Упоминание
Неизвестно
Википедия - Вышнеградский И. Ал.
Крещение
22.05.1893 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Восприемники: Иван Яковлевич Савич, Варвара Федоровна Вышнеградская (Доброчеева)
Бракосочетание
1923

Жена: (Бенуа) Елена Александровна

Рождение ребёнка
19.02.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бенуа) Елена Александровна

Развод
1925

Жена: (Бенуа) Елена Александровна

Смерть
29.09.1979
Похороны
После 29.09.1979

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