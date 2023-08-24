Заслонкина Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заслонкина Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шемякина Виктория Александровна

Отец ребёнка: Шемякин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шемякина Алена Александровна

Отец ребёнка: Шемякин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шемякин Александр Владимирович

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