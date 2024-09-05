Сундырев Федор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1849 ст.
Чебоксарского уезда Села Помьял Вознесенской церкви заштатный Пономарь Федор Владимирович Сундырев, первым браком, православного исповедания. Девица Елена Михайлова дочь Цивильского уезда села Багиль... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1850 ст.
Мать ребёнка: Сундырева (Воздвиженская) Елена Михайловна
Чебоксарского уезда Села Помьял Пономарь Федор Владимирович Сундырев и законная жена его Елена Михайловна, оба православного вероисповедания. Восприемники: Козьмодемьянского уезда села Покровского Св... Показать все
Смерть
Неизвестно