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Сундырев Федор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1849 ст.

Жена: Сундырева (Воздвиженская) Елена Михайловна

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Чебоксарского уезда Села Помьял Вознесенской церкви заштатный Пономарь Федор Владимирович Сундырев, первым браком, православного исповедания. Девица Елена Михайлова дочь Цивильского уезда села Багиль... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1850 ст.

Сын: Сундырев Иван Федорович

Мать ребёнка: Сундырева (Воздвиженская) Елена Михайловна

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Чебоксарского уезда Села Помьял Пономарь Федор Владимирович Сундырев и законная жена его Елена Михайловна, оба православного вероисповедания. Восприемники: Козьмодемьянского уезда села Покровского Св... Показать все
Смерть
Неизвестно

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