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Потап Петров
Потап Петров
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1679
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Петр
Мать
Мать Потап Петров
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец:
Петр
Мать:
Мать Потап Петров
Смерть
Неизвестно
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