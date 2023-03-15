(Кондратьева) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Кондратьев Петр
Мать: Кондратьева Мария
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинников Геннадий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2019