(Кондратьева) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кондратьева) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Кондратьев Петр

Мать: Кондратьева Мария

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинников Геннадий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2019
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