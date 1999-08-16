Иванов Валерий Валентинович
Место рождения
Дата рождения18.06.1945
Дата смерти16.08.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Нина Ивановна
Смерть
16.08.1999
Братыкалмак