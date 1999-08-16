Иванов Валерий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Валерий Валентинович

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

18.06.1945

Дата смерти

16.08.1999

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1945

Отец: Иванов Валентин Иванович

Мать: Окунева Иванова Анна Андреевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Нина Ивановна

Смерть
16.08.1999
Братыкалмак
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