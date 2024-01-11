Шумель Викентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веришко Моника Викентьевна
Мать ребёнка: Шумель Антонина
Огородники, Берестовицкий Район, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумель Антонина
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Индура, Гродненский район, Гродненская область