Шумель Викентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумель Викентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веришко Моника Викентьевна

Мать ребёнка: Шумель Антонина

Огородники, Берестовицкий Район, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумель Антонина

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Индура, Гродненский район, Гродненская область
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