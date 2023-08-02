Кирицева Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирицева Екатерина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирицев Феофан Христофорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирицев Феофан Христофорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирицев Феофан Христофорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирицев Феофан Христофорович

Смерть
Неизвестно
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