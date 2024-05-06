Евдокия Евстигнеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Евстигнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1964 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копанев Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Копанев Иван Иванович

Отец ребёнка: Копанев Иван Фёдорович

Новотулка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Копанев Петр Иванович

Отец ребёнка: Копанев Иван Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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