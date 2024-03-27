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Кувандыков Сафа Шарафуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кувандыков Шарафулла

Мать: Кувандыкова Зарифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувандыков Заки

Мать ребёнка: Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валитова (Кувандыкова) Рашида

Мать ребёнка: Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувандыков Талгат

Мать ребёнка: Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кувандыкова) Рушания

Мать ребёнка: Хадича

Рождение ребёнка
01.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хадича

Смерть
Неизвестно

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