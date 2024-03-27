Кувандыков Сафа Шарафуллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кувандыков Шарафулла
Мать: Кувандыкова Зарифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувандыков Заки
Мать ребёнка: Хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валитова (Кувандыкова) Рашида
Мать ребёнка: Хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувандыков Талгат
Мать ребёнка: Хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кувандыкова) Рушания
Мать ребёнка: Хадича
Смерть
Неизвестно