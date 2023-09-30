Канников Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанников Виктор

Канников Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Викторовна

Мать ребёнка: (Муравьева ) (Муравьева) Мария Галактионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канников Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: (Муравьева ) (Муравьева) Мария Галактионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Муравьева ) (Муравьева) Мария Галактионовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.