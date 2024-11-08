Сонин Мирон Васильевич
Место рождения
Дата рождения1773 ст.
Дата смерти27.07.1837 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.
Отец: Сонин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сонина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
10.06.1803 ст.
Сын: Сонин Матвей (Тимофей) Миронович
Мать ребёнка: Сонина Елена Васильевна
1) Метрики с. Павловское 1803г. род. ТИМОФЕЙ Мать не указана. 2) 1803 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 53 года. Имя Тимофей. Исто... Показать все
Рождение ребёнка
С 1809 по 1811 ст.
Сын: Сонин Автомон (Артамон) Миронович
Мать ребёнка: Сонина Елена Васильевна
1811 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 47 лет. и имя Артамон. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л135_РС-1858г. с.Грязн... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Русинова Русина (Сонина) Анна Мироновна
Мать ребёнка: Сонина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
03.01.1820 ст.
Мать ребёнка: Сонина Елена Васильевна
1) Метрики ГАЛО. отец Мирон Васильевич Сонин. РОжден 3 , крещен 13 января 1820г 2) В Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., указан возраст 39 лет. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л... Показать все
Смерть
27.07.1837 ст.
Метрики с. Павловское , возраст 64 г. 1837-64=1773г
Восприемник
01.11.1846 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.86об-86а родилась Анна родители: Василий Акинтиевич Сонин/ Дарья Ивановна восприемники:Уколов, Мирон КОНДРАТИЕВИЧ Сонин