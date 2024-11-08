Сонин Мирон Васильевич 1773 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сонин Мирон Васильевич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1773 ст.

Дата смерти

27.07.1837 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.

Отец: Сонин Василий

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сонина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
10.06.1803 ст.

Сын: Сонин Матвей (Тимофей) Миронович

Мать ребёнка: Сонина Елена Васильевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1) Метрики с. Павловское 1803г. род. ТИМОФЕЙ Мать не указана. 2) 1803 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 53 года. Имя Тимофей. Исто... Показать все
Рождение ребёнка
С 1809 по 1811 ст.

Сын: Сонин Автомон (Артамон) Миронович

Мать ребёнка: Сонина Елена Васильевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1811 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 47 лет. и имя Артамон. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л135_РС-1858г. с.Грязн... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Русинова Русина (Сонина) Анна Мироновна

Мать ребёнка: Сонина Елена Васильевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.01.1820 ст.

Сын: Сонин Афанасий Миронович

Мать ребёнка: Сонина Елена Васильевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1) Метрики ГАЛО. отец Мирон Васильевич Сонин. РОжден 3 , крещен 13 января 1820г 2) В Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., указан возраст 39 лет. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л... Показать все
Смерть
27.07.1837 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Метрики с. Павловское , возраст 64 г. 1837-64=1773г
Восприемник
01.11.1846 ст.
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.86об-86а родилась Анна родители: Василий Акинтиевич Сонин/ Дарья Ивановна восприемники:Уколов, Мирон КОНДРАТИЕВИЧ Сонин

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