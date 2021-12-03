Веретин Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.12.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1969
Сын: Веретин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Веретина Людмила
Рождение ребёнка
30.09.1969
Сын: Веретин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Веретина Людмила
Рождение ребёнка
05.04.?
Дочь: Шапошникова Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Веретина Людмила
Смерть
03.12.2021