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Веретин Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1969

Сын: Веретин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Веретина Людмила

Рождение ребёнка
30.09.1969

Сын: Веретин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Веретина Людмила

Рождение ребёнка
05.04.?

Дочь: Шапошникова Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Веретина Людмила

Смерть
03.12.2021
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