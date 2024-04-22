Елансков Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлансков Григорий Андреевич

Елансков Григорий Андреевич

Место рождения

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ

Дата рождения

06.09.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1914 ст.

Отец: Елансков Андрей Иосифович

Мать: Еланскова Матрона Максимовна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Крещение
07.09.1914 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Восприемники: Скоробогатов Григорий Иванович, х. Рынок Солоновский Бурлакова Олимпиада Васильевна, х. Рынок Солоновский каз. жена ГАРО 803-2-2699 лл.33об... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close