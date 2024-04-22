Елансков Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рождения06.09.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1914 ст.
Крещение
07.09.1914 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Восприемники: Скоробогатов Григорий Иванович, х. Рынок Солоновский Бурлакова Олимпиада Васильевна, х. Рынок Солоновский каз. жена ГАРО 803-2-2699 лл.33об... Показать все
Смерть
Неизвестно